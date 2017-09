Clariant hält an Plänen für Milliarden-Fusion mit Huntsman fest

Der Konzern kündigte am späten Dienstagabend zudem an, in den kommenden Wochen über den aktuellen Stand zur beabsichtigten Fusion zu informieren.

Der aktivistische Investor White Tale hatte zuvor seine Beteiligung an Clariant aufgestockt. Mit 15,1 Prozent ist er nun der grösste Eigner des Basler Unternehmens. «Wir sind zunehmend überzeugt, dass die vorgeschlagene Fusion für die Clariant-Aktionäre nachteilig ist,» hiess es in einem am Dienstag veröffentlichten Brief der Amerikaner an die Clariant-Spitze.

Stattdessen forderte White Tale Clariant auf, andere Schritte wie einen Verkauf auszuloten. Die Aktionärsgruppe fordert, dass der Geschäftsbereich Plastik und Beschichtungen (Plastics & Coating) verkauft werden solle. Danach solle sich der Konzern auf sein Kerngeschäft fokussieren

Die Fusion von Clariant und Huntsman ist eigentlich für Ende Jahr oder Anfang 2018 geplant. Clariant-Chef Hariolf Kottmann ist als Verwaltungsratspräsident vorgesehen und Peter Huntsman soll neuer Konzernchef werden.