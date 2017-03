Containerreederei Hapag-Lloyd rechnet mit steigenden Frachtpreisen

Die Branche sieht nach acht Jahren Krise erstmals Licht am Horizont. Der Wendepunkt kam mit der Pleite der südkoreanischen Containerreederei Hanjin, seitdem klettern die Frachtraten wieder auf einigen Routen. Davor hatten sich die Grossen Reedereien in einem ruinösen Preiskampf gegenseitig unterboten.

In der Folge schrieb das Hamburger Traditionsunternehmen im vergangenen Jahr einen Verlust von 93 Millionen Euro nach einem Gewinn von knapp 114 Millionen im Jahr zuvor. Zuversichtlich zeigte sich Hapag-Lloyd am Montag weiter bezüglich der bevorstehenden Fusion mit dem arabischen Konkurrenten UAS.

"Ich glaube, dass wir danach eine Grösse und auch eine Wettbewerbsfähigkeit haben, die uns mittelfristig in die Lage versetzen soll, Geld zu verdienen", sagte der Konzernchef. Hapag-Lloyd und UASC wollen sich zur Nummer fünf unter den weltweiten Containerreedereien zusammenschliessen. Davon erhoffen sich die Hanseaten hohe Einsparungen, um in der beinharten Konkurrenz in der Schifffahrtskrise zu bestehen.

Das von Hapag-Lloyd mit mehreren Partnern aus Asien geschmiedete Bündnis "THE Alliance" startet Anfang April. Damit wollen die Hamburger der Allianz 2M der beiden Marktführer Maersk aus Dänemark und MSC mit Sitz in der Schweiz und dem Bund Ocean Alliance um die Nummer drei CMA CGM aus Frankreich Paroli bieten. Grösse ist für Containerreedereien überlebensnotwendig, um die Schiffe besser auszulasten und damit die Kosten zu senken.

Die stärkere Zusammenarbeit bedeutet aber auch ein Risiko. Erst jüngst hatte die US-Bundespolizei FBI eine Untersuchung wegen des Verdachts von Preisabsprachen eingeleitet. Neben Hapag-Lloyd sind davon Maersk und die Hongkonger Orient Overseas Container Line betroffen. Habben Jansen bekräftigte auf der Bilanzpressekonferenz, sein Unternehmen arbeite mit den US-Behörden zusammen. Er erwarte nicht, dass sich durch die Ermittlungen der Start der Allianz verzögern werde.