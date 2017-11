Credit Suisse steigert trotz tieferen Erträgen Profitabilität

Seit seinem Amtsantritt vor gut zwei Jahren ist es Tidjane Thiam gewohnt, dass immer jemand an seiner Strategie heftig zweifelt. In den letzten Tagen war es der aktivistische Investor Rudolf Bohli, der mit Hilfe verschiedener Medien lautstark eine Aufspaltung der Bank forderte.

Der Zeitpunkt für diese Forderung scheint jedoch unglücklich gewählt zu sein. Denn am Donnerstag konnte CS-Chef Tidjane Thiam ein Quartalsresultat präsentieren, dass kaum Argumente für eine solch radikale Massnahme liefert. Bohli hält am Aktienkapital der Credit Suisse einen Anteil von rund 0,2 Prozent.

Die Grossbank hat von Juli bis September einen Konzerngewinn von 244 Millionen Franken erzielt. Das ist mehr als die meisten Bankkenner erwarteten hatten und vor allem viel mehr als vor einem Jahr. Damals meldete die Grossbank lediglich einen Gewinn von 41 Millionen Franken.

Sparprogramm wirkt

Diese Steigerung ist dabei vor allem das Resultat zweier Faktoren. So hat die Bank im Vergleich zum Vorjahr einerseits die Verluste aus den zentralen Diensten und den Geschäften, die die Bank auslaufen lässt, innert Jahresfrist um über 350 Millionen Franken reduziert. Das Finanzinstitut hat andererseits aber auch die Kosten um weitere 400 Millionen Franken reduziert. Für das Gesamtjahr kündigte Thiam an, dass die Bank das angepeilte Sparziel übertreffe.

Mit diesen Kostensenkungen konnte die Grossbank in fast allen Geschäftsfeldern die sinkenden Erträge kompensieren. Nur im Investmentbanking gelang dies nicht ganz. Das reflektiert auch die geänderte Geschäftspraxis in diesem Bereich.

Seit dem Start des Umbaus im Herbst 2015 hat die Credit Suisse die risikogewichteten Aktiven im Handelsgeschäft halbiert. Die Umgestaltung der Bank schreite voran, sagte Thiam dazu an einer Medienkonferenz am Donnerstag in Zürich. Seit zwei Jahren lautet die Strategie der Grossbank, weniger Investmentbank, dafür mehr Vermögensverwaltung für besonders reiche Kunden in den Schwellenländern und Asien.

Tatsächlich hat im dritten Quartal das neue Kerngeschäft für Aufwind gesorgt. Insbesondere die internationale Vermögensverwaltung und das Asiengeschäft waren trotz weiterhin geringer Kundenaktivität deutlich profitabler als vor einem Jahr.

Die Credit Suisse wächst dabei strategiekonform vor allem in Schwellenländern. Von den insgesamt 10,4 Milliarden neuen Geldern, die der Grossbank im dritten Quartal von Privatkunden zugeflossen sind, stammen 90 Prozent aus diesen Märkten.

Handelsfreudigere Schweizer Kunden

Profitabler geworden ist die Bank auch im Schweizer Geschäft. Die Credit Suisse profitierte im Inland davon, dass sich die Privatkunden handelsfreudiger gezeigt haben als zuvor. Insgesamt meldet die Schweizer Bank einen Gewinneinbruch, der jedoch auf einen Sonderertrag im Vorjahr zurückzuführen ist. Die Credit Suisse hat im Herbst 2016 den "Leuenhof" an der Bahnhofstrasse in Zürich verkauft.

Aufgrund des insgesamt soliden Abschneidens im dritten Quartal gab es für CS-Chef Thiam auch kaum Gründe, Änderungen am Sparprogramm oder seiner Strategie anzukündigen. Zur Forderung nach einer Aufspaltung der Bank sagte Thiam lediglich, dass die Bank immer wieder sämtliche Optionen prüfe und gerne Vorschläge diskutiere. Er sei jedoch zurzeit mit dem eingeschlagene Weg zufrieden. "Die Strategie funktioniert", sagte er.

Mit dem Blick auf den Austritt Grossbritannien aus der EU, sagte Thiam, dass die Bank noch nichts entschieden habe. Derzeit würden verschiedene Szenarien geprüft. Der CS-Chef tönte dabei jedoch an, dass einschneidende Massnahmen nicht zu erwarten sind.

Das solide Resultat hat auch den Kurs der Credit Suisse Aktie beflügelt. Das Papier notierte um 15.30 Uhr 4,1 Prozent höher als am Vortag.