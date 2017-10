Daimler investiert 600 Millionen Euro in brasilianischen Markt

Der Lastwagen-Bauer Daimler will in den kommenden fünf Jahren rund 600 Millionen Euro in sein zuletzt schwächelndes brasilianisches Nutzfahrzeuggeschäft stecken. Die Investitionen sollen in die Fahrzeugpalette, die Vernetzung von Fahrzeugen sowie in die beiden grössten Werke im Land fliessen, wie der Konzern am Dienstag in Stuttgart mitteilte.