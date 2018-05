Delegation überzeugt von Vorteilen von Mercosur-Freihandelsabkommen

Zalando verkauft vorerst nur Frauenkosmetik in neuer Sparte

Der Modehändler Zalando will in seiner neuen Kosmetiksparte vorerst nur Artikel für Frauen verkaufen. Das Unternehmen werde sich darin zunächst auf weibliche Kunden im deutschen Markt konzentrieren, sagte Co-Vorstandschef Rubin Ritter am Dienstag.