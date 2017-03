Der Schweizer Aktienmarkt verbucht leichte Gewinne

Der am Nachmittag publizierte Arbeitsmarktbericht der USA warf an den Börsen keine hohen Wellen. Weiter gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass die amerikanische Notenbank in der kommenden Woche eine weitere Zinserhöhung verkünden wird.

Gestützt wurde die weiterhin tendenziell freundliche Stimmung von den Äusserungen der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag. Zwar bleibt die Geldpolitik vorerst unverändert, doch scheint die Wirtschaft der Eurozone endlich auf Touren zu kommen, lautete der Tenor am Markt.

Der Swiss Market Index (SMI) ging 0,35 Prozent höher bei 8669,97 Punkten aus dem Handel. Der breite Swiss Performance Index (SPI) stieg um 0,38 Prozent auf 9557,65 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 25 höher und 5 tiefer.

Mit am meisten gesucht waren Lonza (+1,7 Prozent) und Sika (+1,1 Prozent). Bei letzteren sorgte eine Studie aus dem Hause Bernstein für Gesprächsstoff. Darin hob der zuständige Analyst das Kursziel relativ deutlich auf 6550 Franken an. Dieses liegt damit knapp 14 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Zum Spitzentrio gehörte noch Galenica (+1,2 Prozent). Dies im Vorfeld der Ergebnispublikation vom kommenden Dienstag, wobei insbesondere die künftige Konzernstruktur im Vordergrund steht und damit verbunden die Frage, wann genau die angekündigte Aufspaltung in ein Pharma- (Vifor Pharma) und in ein Apotheken- und Logistik-Unternehmen (Galenica Santé) umgesetzt werden soll.

Leicht überdurchschnittliche Gewinne verzeichneten noch Swisscom (+0,9 Prozent). Diese wurden offenbar von der Nachricht, dass die Tochtergesellschaft Billag den Inkassoauftrag für die Schweizer Radio- und TV-Gebühren verloren hat, kaum betroffen.

Von der Aussicht auf steigende Zinsen profitieren in der Regel die Banken am meisten, wobei CS (+0,8 Prozent) und Julius Bär (+0,7 Prozent) diese Erwartungen besser erfüllten als UBS (+0,4 Prozent). Höher schlossen weiter auch Aktien wie Schindler (+0,9 Prozent), Swatch oder Geberit (je +0,7 Prozent). Aryzta und LafargeHolcim (je -0,6 Prozent) fielen am Freitag am stärksten zurück.

Im breiten Markt zeigten jeweils nach Zahlen insbesondere die Aktien der Westschweizer Finanzinstitute CFT (+7,0 Prozent), Edmond de Rothschild (+7,4 Prozent) und Banque Profil de Gestion (+6,5 Prozent) einen guten Lauf.

Mobilezone gingen nach Zahlen unverändert aus dem Handel. Interessant waren hier die sehr hohen Volumen. Der Grossaktionär Martin Ebner trennt sich derzeit von seiner 17 Prozent grossen Beteiligung am Handyverkäufer, wie dieser gegenüber AWP bestätigte.

Jeweils nach dem Jahresergebnis fielen Starrag (-0,7 Prozent) moderat und SFS (-2,7 Prozent) etwas deutlicher zurück.