Deutsche Bahn erhöht Preise im Fernverkehr um rund zwei Prozent

In der ersten Klasse klettern die Tarife um durchschnittlich 2,9 Prozent. Die Preise für die Bahncards 50 und 25 bleiben dagegen ebenso stabil wie die für Platzreservierung (4,50 Euro) und die Sparpreise. Die Erhöhung entspricht damit in etwa der aus dem vergangenen Jahr.

Zuvor waren die Preise mehrere Jahre unverändert geblieben, weil die Bahn die Konkurrenz durch Fernbusse zu spüren bekam. Der Verzicht auf Preiserhöhungen sowie zahlreiche Sonderangebote und Sparpreise haben inzwischen aber die Züge wieder gefüllt. Auch dieses Jahr wird mit einem Passagierrekord in ICE und IC gerechnet.

Von den Preiserhöhungen ausgenommen bleibt die Strecke zwischen Karlsruhe und Basel. Bei Bauarbeiten war dort die Rheintalbahn abgesackt und hatte für massive Verspätungen im Personen- und auch im Güterverkehr gesorgt.

In der Schweiz will die SBB die Billettpreise im Fernverkehr stabil halten. SBB-Chef Andreas Meyer sagte diesen Sommer in einem Interview, die SBB arbeite daran, im Fernverkehr bis ins Jahr 2020 möglichst keine Preiserhöhungen machen zu müssen. Die ÖV-Branche in der Schweiz will generell weitere Verteuerungen verhindern: Auch der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) pocht auf stabile Preise.

Im vergangenen Jahr waren die Billettpreise um durchschnittlich drei Prozent erhöht worden. Hauptgrund für den Anstieg waren die höheren Trassenpreise. Der Preisüberwacher und die Branche konnten sich daraufhin auf Rabatte und Preissenkungen im Wert von 50 Millionen Franken einigen.