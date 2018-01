EU stellt bei Brexit hohe Hürden für britische Banken auf

EU-Vertreter hatten zuvor Diplomaten aus 27 Mitgliedsstaaten über die Ausgangslage für die anstehenden Gespräche mit der britischen Regierung informiert. Für Premierministerin Theresa May geht es dabei um einen der wichtigsten Sektoren ihrer Volkswirtschaft - London ist einer der grössten Finanzplätze der Welt. Er profitiert von den sogenannten Passport-Rechten. Damit können Finanzfirmen von London aus ihre Produkte und Dienste in der gesamten EU anbieten. Diese Vorzüge will Grossbritannien auf jeden Fall behalten. Die EU wies entsprechende Wünsche der City of London, wie das Finanzviertel heisst, aber zurück. Der Bankensektor könne nicht unabhängig vom Binnenmarkt betrachtet werden, sagte ein Diplomat.

Der Bankensektor könne in das noch zu verhandelnde Freihandelsabkommen aufgenommen werden, hiess es. Voraussetzung dafür sei, dass Brüssel die britische Bankenaufsicht als gleichwertig mit der EU erachte. "Die Botschaft war, dass in Anbetracht der britischen Vorbehalte ein Freihandelsvertrag die einzige Art der Zusammenarbeit ist", sagte ein anderer Diplomat. Allerdings müssten sich die Banken auch dann auf Einschränkungen einstellen.

Grossbritannien will nach 45 Jahren in der EU im März 2019 austreten. Danach ist eine Übergangsperiode von 21 Monaten geplant. In der Zeit soll das Vereinigte Königreich weiter Teil des EU-Binnenmarktes mit seinen 500 Millionen Einwohnern und der Zollunion bleiben, aber nicht mehr in Brüssel mitreden dürfen. Belastbare Vereinbarungen gibt es auch hier noch nicht - die Verhandlungen beginnen bald. Die Vertreter der 27 Mitgliedsländer einigten sich am Montag auf eine gemeinsame Position für diese Gespräche.