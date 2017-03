EZB-Chefökonom Praet dämpft Spekulationen auf Zinsanhebung

Er könne nur die EZB-Stellungnahme im Anschluss an die jüngste Zinsentscheidung wiederholen, "die sehr klar bezüglich des Ablaufs sei und eine starke logische Basis habe", sagte Praet der Nachrichtenagentur Bloomberg.

In der EZB-Stellungnahme heisst es: "Wir gehen weiterhin davon aus, dass sie (die Leitzinsen) für längere Zeit und weit über den Zeithorizont unserer Wertpapierkäufe hinaus auf dem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben werden."

Diskussion um US-Ausstiegsmodell

Zuvor hatten Aussagen des EZB-Ratsmitglieds Nowotny die Möglichkeit von Zinsanhebungen schon vor Beendigung des milliardenschweren Wertpapierkaufprogramms der Notenbank ins Gespräch gebracht.

Es müsse diskutiert werden, ob sich das Modell der US-Notenbank beim Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik "eins zu eins auf Europa übertragen lässt", sagte Nowotny dem "Handelsblatt" (Freitag). In den USA hatte die Notenbank Fed erst das Anleihekaufprogramm beendet und dann die Zinsen erhöht.

An den Finanzmärkten waren die Reaktionen auf die Nowotny-Aussagen zunächst im Sinne einer geldpolitischen Straffung ausgefallen. Der Euro stieg am Freitagmorgen zwischenzeitlich bis auf 1,0782 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit über fünf Wochen. Auch gegenüber dem Franken kletterte der Euro am Morgen auf ein Hoch von 1,0743 Franken. Danach sackte der Kurs allerdings auf unter 1,07 Franken ab.

An der Börse wurden Nowotnys Aussagen als Hinweis gedeutet, dass die EZB den Einlagensatz erhöhen könnte, bevor sie ihr Kaufprogramm für Anleihen beendet hat. Der Einlagensatz für geparktes Geld von Geschäftsbanken bei der EZB liegt derzeit bei minus 0,4 Prozent. Der Strafzins soll die Institute anregen, mehr Kredite zu vergeben und so die Konjunktur anzukurbeln. Ihr Anleihekaufprogramm hat die Notenbank bis Dezember verlängert. Zuletzt war über einen sanften Ausstieg aus der Politik des billigen Geldes spekuliert worden.

Nowotny machte in dem Zeitungs-Interview auch deutlich, dass die EZB nicht alle Zinsen gleichzeitig und im selben Umfang erhöhen müsse. "Die Struktur der Zinssätze muss nicht immer konstant bleiben", sagte der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank. "Die EZB könnte auch den Einlagenzins früher erhöhen als den Leitzins".