Economiesuisse will mehr Wirtschaft in der Aussenpolitik

Der zunehmende Protektionismus und der rasante technologische Wandel stellten die Schweiz vor Herausforderungen, stellte der Dachverband am Donnerstag an seiner Jahresmedienkonferenz in Bern fest. Dem gelte es mit einer Aussenpolitik zu begegnen, welche die Wirtschaftspolitik ins Zentrum rückt.

Oberstes Ziel der Aussenwirtschaftspolitik müsse die Bewahrung des Wohlstands sein, erklärte Economiesuisse-Präsident Heinz Karrer. Dazu müssten Schweizer Unternehmen ungehindert importieren und exportieren können. Das wiederum erfordere internationale Freihandelsverträge.

Unerlässliche Freihandelsverträge

Für die Schweiz wären multilaterale Verträge im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO am besten. Da aber nicht einmal die Doha-Verhandlungen abgeschlossen werden konnten, führe der Weg über pluri- oder bilaterale Verträge.

Hier hob Karrer insbesondere die laufenden Verhandlungen der Europäischen Freihandelsassoziation (Efta) mit dem südamerikanische Wirtschaftsbündnis Mercosur hervor. Mit sieben der zehn Top-Länder habe die Schweiz unterdessen Freihandelsabkommen, fuhr er fort. Drei wichtige fehlten indessen: die USA, Indien und Australien.

Nicht zu vergessen seien die aufstrebenden Volkswirtschaften Südkorea, Indonesien, Mexiko und die Türkei. Hier müsse es vorangehen.

Innenpolitisch gegen Idealisten und Nostalgiker

Die Aussenwirtschaftspolitik ist indessen nur ein Standbein für eine gedeihliche Entwicklung des Exports von Gütern und Dienstleistungen, der schliesslich zwei von fünf Schweizer BIP-Franken einbringt. Das zweite Bein ist die Innenpolitik.

Hier ortete Monika Rühl, die Vorsitzende der Economiesuisse-Geschäftsleitung, diverse Handlungsfelder. Wichtig für Economiesuisse ist die Steuervorlage 17, die sie grundsätzlich begrüsst, aber Änderungen verlangt. Beim revidierten CO2-Gesetz kündigte Rühl besonders bei den erhöhten Abgaben Widerstand an.

Weiter unter den Nägeln brennen dem Wirtschaftsverband "rückwärtsgewandte" oder "idealistische" Volksbegehren. Gegen die eben erst in die Unterschriftensammlung gestartete SVP- und Auns-Initiative für die Kündigung der Personenfreizügigkeit will Economiesuisse mit aller Kraft vorgehen, wie Rühl sagte.

Gas gibt der Verband zusammen mit einer breiten Allianz bereits bei der Selbstbestimmungsinitiative, ebenfalls von der SVP. Die Schweiz soll gemäss dem Text nur noch an internationales Abkommen gebunden sein, die dem Referendum unterstanden.

Aus wirtschaftlicher Sicht wären davon gemäss Rühl die WTO-Verträge und die bilateralen Verträge mit der EU betroffen. Das Landverkehrsabkommen mit der EU etwa wäre wegen der in die Bundesverfassung aufgenommenen Alpen-Initiative Makulatur.

Landwirtschaft als "Stolperstein"

Das Rad der Zeit besonders stark zurückdrehen wolle "man derzeit in der Agrarpolitik", rügte Rühl. Beim Aushandeln neuer Wirtschaftsabkommen werde die Landwirtschaft immer öfter zum "Stolperstein".

Auch Karrer richtete deutliche Worte an die Bauern, an deren Widerstand 2006 Freihandelsgespräche mit den USA scheiterten. Sie müssten in Bewegung kommen. Die bundesrätliche Landwirtschaftspolitik gehe in Richtung Marktöffnung und das sei gut so.

Weiterer Dorn im Auge ist Economiesuisse die "Fair-Food-Initiative". Diese verlangt, nur noch Nahrungsmittel nach Schweizer Standard einzuführen. Gemäss Rühl schränkt das nicht nur die Wahlfreiheit der Konsumenten ein, sondern widerspricht Agrarabkommen mit der EU und der WTO.

Unter den "idealistischen" Volksbegehren listete Rühl die Vollgeld- und die Unternehmensverantwortungsinitiative auf. Erstere setze die Schweiz einem volkswirtschaftlichen Experiment mit ungewissem Ausgang aus, letztere verletzte fundamentale Grundsätze des Gesellschafts-, Haftungs- und internationalen Privatrechts.