Einigung auf neuen Gesamtarbeitsvertrag in der MEM-Industrie

In der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) haben sich die Sozialpartner auf einen neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) geeinigt. Vorbehältlich der Zustimmung der Organe der Arbeitnehmerverbände und von Swissmem tritt der neue GAV am 1. Juli 2018 in Kraft.