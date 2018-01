Elf EU-Länder geben Schweizer Börsen Rückendeckung

In einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden gemeinsamen Schreiben an die EU-Kommission brachten unter anderen Deutschland, Österreich, Grossbritannien, die Niederlande und Ungarn ihr Missfallen über die nur auf ein Jahr beschränkte Zulassung zum Ausdruck. "Wir verfolgen weiterhin das Ziel einer uneingeschränkten Anerkennung der rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für Börsen in der Schweiz", erklärten sie.

Die Schweizer Börsen hatten Ende vergangenen Jahres zunächst nur für ein Jahr einen Zugang zur EU erhalten. Hintergrund ist die neue Finanzmarktregulierung (MiFID II). Im Zuge dessen muss die EU aussereuropäische Handelsplätze als gleichwertig anerkennen, um einen Handel über diese Plattformen weiterhin ohne Beeinträchtigung zu ermöglichen. Würde die Verbindung gekappt, könnten der Schweizer Börse hohe Handelsvolumen von europäischen Grossanlegern verloren gehen.

Umgekehrt hätten diese keinen Zugang mehr zum liquidesten Markt für wichtige Schweizer Titel - darunter Schwergewichte wie Nestle, Novartis und Roche. Die Debatte steht exemplarisch für die schwierigen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU.