Emmi übertrifft mit 15,1 Prozent höherem Gewinn die Erwartungen

Weil Emmi den 25. Geburtstag feiert und zudem Anfang Januar eine Beteiligung von zuletzt 22 Prozent am Jogurthersteller Icelandic Milk and Skyr Corporation ("Siggi's") in den USA verkauft hat, sollen die Aktionäre eine Dividende von insgesamt 10 Franken je Namensaktie erhalten, wie Emmi am Montag mitteilte.

Zum Vergleich: Letztes Jahr hatte die Ausschüttung für die Aktionäre bei 5.90 Franken gelegen. Für 2017 sollen 7 Franken der Dividende verrechnungssteuerfrei und die restlichen 3 Franken aus den Gewinnreserveren steuerpflichtig sein.

Den Reingewinn steigerte Emmi auf 161,6 Millionen Franken von 140,3 Millionen im Vorjahr. Den Hauptgrund für diese Steigerung sieht Emmi in der vollständigen Übernahme der Mittelland Molkerei im aargauischen Suhr im Juli 2016. Davor hatte Emmi 60 Prozent an der Molkerei besessen. Insgesamt hätten sich die Minderheitsanteile bei Emmi um 10,8 Millionen Franken verringert.

Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebit ist 2017 nur um 1,6 Prozent auf 205,8 Millionen Franken gestiegen. Mit diesen Zahlen übertrifft Emmi vor allem die Schätzungen zum Reingewinn der Nachrichtenagentur AWP. Die befragten Analysten hatten ein Ebit von 203,7 Millionen Franken und einen Reingewinn von 151,3 Millionen Franken vorausgesagt.

Den Umsatz hatte Emmi bereits im Februar bekannt gegeben. Demnach stieg der Konzernumsatz um 3,2 Prozent auf 3,36 Milliarden Franken. Ohne Währungs- und Akquisitionseffekte hätte das Plus jedoch nur bei 0,5 Prozent gelegen. Im Heimmarkt Schweiz ist der Umsatz gesunken, während die Steigerungen in den Divisionen Americas und Europa im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, hiess es damals.