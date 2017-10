Ende der Ein-Kind-Politik in China hilft Danone auf die Sprünge

Ein sprunghafter Anstieg der Nachfrage nach Babynahrung in China hat den Umsatz des französischen Lebensmittelkonzerns Danone überraschend stark angekurbelt. Der Markt in der Volksrepublik wachse zweistellig, weil nach dem Ende der Ein-Kind-Politik die Zahl der Geburten deutlich gestiegen sei, teilte der weltgrösste Joghurt-Hersteller am Dienstag mit.