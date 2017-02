Erneute Umsatzeinbusse für den Deutschschweizer Buchmarkt

Die Bank Vontobel will in Asien zulegen, einem der Wachstumsmärkte in der Vermögensverwaltung. Sie ist mit der Bank of Singapore eine strategische Kooperation eingegangen. Ziel der Vereinbarung ist es, Kunden der Bank of Singapore zu ermöglichen, ein Konto bei Vontobel in Zürich zu eröffnen und ihre Vermögen dort zu verwalten.