Euro-Rettungsschirm ESM plant erste Dollar-Anleihe für Herbst

Es sei sinnvoll, mit Hilfe einer Dollar-Anleihe andere Investoren anzusprechen und dadurch die Kosten zu drücken. Laut Regling kann die Bond-Ausgabe im Oktober oder November erfolgen. Zur Laufzeit wollte er nichts sagen. Ein mit der Angelegenheit vertrauter Banker sagte, dass drei oder fünf Jahre am wahrscheinlichsten seien.

Der ESM wie auch sein Vorgänger EFSF waren in der Eurokrise ins Leben gerufen worden, um Schulden geplagten Ländern der Union zur Seite zu stehen. Bisher sind 272,5 Milliarden Dollar an Notkrediten an Irland, Griechenland, Portugal, Zypern und Spanien ausgestellt worden. Dank einer Spitzenbonität zahlt der ESM im Schnitt Zinsen unter der Ein-Prozent-Marke.