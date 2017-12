Ex-Generalsekretär von Lausanner Stiftung Beaulieu kontert Vorwürfe

Die Stiftung Beaulieu betreibt einen Teil des Messeareals in Lausanne. Am Donnerstag hatten Stadt und Kanton über die Freistellung des Mannes und die Vorwürfe an seine Adresse sowie die Einreichung einer Strafanzeige informiert. Bei einem im Frühling lancierten Prüfbericht waren Unregelmässigkeiten zum Vorschein gekommen.

Ehrbarkeit in Frage gestellt

Das Communiqué von Stadt und Kanton stelle nicht nur die Geschäftsführung, sondern auch die Aufrichtigkeit und die Ehrbarkeit des Generalsekretärs in Frage, hiess es nun in einer Mitteilung, die der frühere Generalsekretär am Freitagabend durch seinen Anwalt verschicken liess. Die Waadt und die Stadt Lausanne hatten zuvor einen Verdacht auf überhöhte Abrechnungen und eine undurchsichtige Führung der Finanzen geäussert. Auch wenn für den Generalsekretär die Unschuldsvermutung gelte, könnten die strafrechtlich relevanten Delikte von ungetreuer Geschäftsführung bis zu Urkundenfälschung reichen, hielt die Stiftung fest.

Die sehr schweren Vorwürfe seien öffentlich geäussert worden, ohne dass er dazu habe Stellung nehmen können. Er wolle nun mit den Justizbehörden zusammenarbeiten, auch um der Wahrheit und seiner Integrität willen. Für sich forderte der ehemalige Generalsekretär die Respektierung der Unschuldsvermutung.

Der Mandatsvertrag mit dem Generalsekretär wurde aufgelöst, wie am Donnerstag bekannt wurde. Es besteht der Verdacht, dass die Vorgaben bezüglich der öffentlichen Ausschreibungen nicht respektiert wurden. So soll der Generalsekretär Mandate an die Familie oder Nahestehende vergeben haben, ohne die Aufträge öffentlich auszuschreiben.

Justizbehörden an der Arbeit

Die Waadtländer Justiz wird die Vorwürfe nun untersuchen. Die Fondation Beaulieu verantwortet das Theater und das Kongresszentrum auf dem Lausanner Messeareal. Mit der Herbstmesse Comptoir Suisse und den anderen Messehallen, die von der MCH Group betrieben werden, hat sie keinen direkten Zusammenhang.