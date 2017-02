Fed-Chefin Yellen treibt asiatische Börsen an

Hintergrund war der Auftritt von US-Notenbankchefin Janet Yellen im Bankenausschuss des Senats. Dabei bereitete sie die Finanzmärkte auf eine baldige Anhebung der Zinsen vor. Ein solcher Schritt sei unter gewissen Bedingungen auf einer der nächsten Sitzungen "wahrscheinlich angebracht".

"Der Markt schöpft Mut aus den Aussagen von Yellen", sagte Analyst Takuya Takahashi von Daiwa Securities. Zuvor waren bereits die US-Börsen zum nächsten Rekord geeilt.

In Tokio verhalft der schwächere Yen den Kursen Auftrieb, vor allem Finanz- und Exportwerte waren gefragt. Der Leitindex Nikkei legte ein Prozent auf 19'437 Punkte zu.

Etwas auf die Stimmung drückte allerdings Toshiba. Die Krise des angeschlagenen Industriekonzerns spitzt sich nach einer Milliardenabschreibung auf das Atomgeschäft zu. Toshiba-Aktien brachen mehr als acht Prozent ein.

Auch an den übrigen Märkten in Fernost kletterten die Kurse. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans lag 0,8 Prozent im Plus. In Hongkong notierte der Index 1,4 Prozent höher. Der Markt in Shanghai lag wenig verändert.

Der Euro war für 1,0580 Dollar zu haben. Zur japanischen Währung tendierte der Dollar bei 114,30 Yen.