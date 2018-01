Flugzeugmodelle und Uniformen von Air Berlin im Technikmuseum

"Dieser Teil der Luftfahrtgeschichte muss erhalten werden. Für uns als Deutsches Technikmuseum mit Sitz in Berlin ist dies ein besonderes Anliegen", erklärte der Vorstand der Stiftung, Dirk Böndel, am Freitag. "Historisch einmalige Objekte" gingen so nicht verloren, sondern würden in der Sammlung aufbewahrt und museal erschlossen.

Die Fluggesellschaft Air Berlin war 1979 gestartet und hatte Mitte August vergangenen Jahres die Insolvenz erklärt. Ende Oktober landete der letzte Air-Berlin-Flug am Flughafen Tegel.

In Essen läuft noch bis zum kommenden Donnerstag eine Auktion von Air-Berlin-Objekten - von den beliebten Schokoherzen über Geschirr-Sets bis zum Servierwagen und ganzen Sitzreihen.