Frankreichs Wirtschaft hält Wachstumstempo im 2. Quartal

Die Aktionäre der Online-Reiseagentur Lastminute.com haben grünes Licht für das im August in Aussicht gestellte Aktienrückkaufprogramm gegeben. An der ausserordentlichen Generalversammlung vom Donnerstag wurde allen Traktanden des Verwaltungsrates zugestimmt, wie die an der SIX kotierte Gesellschaft am Freitag mitteilt.