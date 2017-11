Fusion mit Sprint geplatzt: US-Tochter der Telekom bleibt solo

"Es konnte keine Einigung erzielt werden und deswegen wurden die Gespräche beendet", teilte die Deutsche Telekom am Samstag kurz und bündig mit. Damit fällt eine Milliardenhochzeit flach, auf die an der Börse seit Monaten hingefiebert worden war. Woran scheiterte der Mega-Deal?

Dazu halten sich die Unternehmen bedeckt. "Wir haben entschieden, dass es das Beste ist, alleine weiterzumachen", liess Sprint-Chef Marcelo Claure verlauten.

"Wir haben immer gesagt, dass - unter geeigneten Bedingungen - ein Zusammenschluss von T-Mobile mit einem anderen Unternehmen Kunden zusätzliche Vorteile und allen Aktionären Wertsteigerungsperspektiven bieten kann", sagte Telekom-Boss Tim Höttges. Diese Bedingungen seien hier nicht zu erreichen gewesen.

Sprint-Hauptaktionär schweigt

Ein wichtiger Entscheider im Milliardenpoker äusserte sich allerdings nicht. Masayoshi Son, der Chef des japanischen Softbank-Konzerns, dem mehr als 80 Prozent an Sprint gehören. Es gilt aber als offenes Geheimnis, dass der Tech-Milliardär mit dem Spitznamen "Masa" das Zünglein an der Waage war.

Die Entscheidung, die monatelangen Verhandlungen zu beenden, sei nach einem Dinner von Höttges, Claure und Son in dessen Haus in Japan gefallen, berichtete das gut vernetzte "Wall Street Journal" unter Berufung auf einen Insider.

Der Japaner mit koreanischer Abstammung habe sich einfach nicht damit abfinden können, die Kontrollmehrheit der fusionierten Gesellschaft an die Deutsche Telekom abzutreten. Das würde gut zum grossen Anspruch Masa Sons passen, der Sprint 2012 mit dem selbsterklärten Ziel übernommen hatte, einen eigenen grossen Player auf dem US-Mobilfunkmarkt zu etablieren.

Danach versuchte das Unternehmen den - damals noch kleineren - Konkurrenten T-Mobile zu schlucken, was jedoch 2014 wegen wettbewerbsrechtlicher Bedenken abgeblasen wurde.

Einstigem Sorgenkind geht es besser

Für die Telekom geht damit das durchaus teure Abenteuer auf dem US-Markt weiter. Lange war die 2001 vom damaligen Telekom-Chef Ron Sommer für horrende 40 Milliarden Euro eingekaufte US-Sparte das Sorgenkind.

Neben lückenhafter Netzabdeckung beutelte den kleinen Mobilfunker etwa, dass man das beliebte iPhone von Apple nicht im Angebot hatte - die Kunden liefen in Scharen zur Konkurrenz. 2011 scheiterte dann der erste Verkaufsversuch an Platzhirsch AT&T.

Mit der vorher ausgehandelten Milliardenzahlung für das Platzen der Übernahme ging die Telekom aber dann auf Einkaufstour und krempelte den US-Markt mit aggressiven Methoden um. Höttges sagt heute, die Kehrtwende gelte an den renommierten US-Eliteunis als Paradebeispiel für Wirtschaftsstudenten.

Höttges bezeichnet T-Mobile US auch gerne als das "Kingmaker-Asset", den "Königsmacher" auf dem US-Mobilfunkmarkt. Mantraartig wiederholt der Telekom-Chef, dass man schon einiges bieten müsse, damit er dieses Pfund aus der Hand gibt.

Geschäft brummt

Zwar brummt das Geschäft mittlerweile und liefert zumindest optisch den Glanz in der Telekom-Bilanz. Allerdings hat die Telekom so viel Geld in das Geschäft gesteckt, dass die Rendite daran gemessen noch lange nicht den Vorstellungen von Höttges entspricht. So sollten in der Fusion mit Sprint Kosteneinsparungen und wohl auch der Wegfall eines Wettbewerbers die Lage unterm Strich weiter bessern.

Am Ende wollten die Bonner aber wohl kein Risiko eingehen, das Geschäft unter Wert in einen neuen Konzern einzubringen. Die Telekom-Finanzer gelten im trickreichen Geschäft mit milliardenschweren Zu-und Verkäufen - auch aus schlechter Erfahrung - als kühle Rechner.

Nun ist es wohl der Ehrgeiz von Son, der den Wettbewerb am Leben hält. Dabei geht es Sprint nicht sonderlich gut: Im Sommer fuhr der chronisch verlustbringende Anbieter den ersten Quartalsgewinn seit drei Jahren ein, das Unternehmen hat im Konkurrenzkampf auf dem US-Markt viel Geld verbrannt.

Aber Softbank hat tiefe Taschen. Die Telekom muss sich darauf einstellen, dass Sprint nun bei Rabatten noch mehr in die Vollen geht - oder sich einen anderen Partner sucht. Sondiert hat Son schon vieles, unter anderem mit Satelliten-TV-Betreibern und Kabelkonzernen. Gut möglich, dass woanders ein besseres Geschäft winkt als mit der Telekom.

Für den extrovertierten T-Mobile-Chef John Legere ist die geplatzte Fusion indes eine persönliche Niederlage. Er hätte den gemeinsamen Konzern mit rund 125 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 70 Milliarden Dollar wohl führen sollen. Daraus wird nun nichts.