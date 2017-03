Galenica Santé-Börsengang erfreut sich einer grossen Nachfrage

Die ausführenden Banken hätten bis am Montagmorgen, 10 Uhr, Bestellungen für alle zum Kauf angebotenen Aktien erhalten, sagte Galenica-Santé-Verwaltungsratspräsident Jörg Kneubühler am Montag. "Das ist zum Start der Angebotsfrist ein schönes Feedback."

Die Interessenten haben laut Kneubühler "bis am oder um den 6. April" Zeit, ihre Angebote einzureichen. Anschliessend findet die Zuteilung der Aktien statt. Auch wird der Ausgabepreis im Bereich der Preisspanne von 31 bis 39 Franken je Titel festgelegt. Am 7. April sollen die Titel dann erstmals an der Schweizer Börse gehandelt werden.

Dass der im Rahmen der Auftrennung der Berner Gesundheitsgruppe Galenica in einen Pharma- (Vifor Pharma) und Apotheken- und Logistikteil vorgesehene Börsengang von Galenica Santé am Markt gut aufgenommen werden könnte, hatte sich abgezeichnet. Bereits anlässlich der Mitte März durchgeführten Bilanzmedienkonferenz, liess Galenica-Chef Etienne Jornod durchblicken, dass das Interesse gross sei.

Die Aktionäre werden unter anderem mit stabilen und attraktiven Dividenden gelockt. Ziel sei, mittelfristig mindestens 65 Prozent des Gewinns auszuschütten, was beispielsweise für Pensionskassen auf der Suche nach einer attraktiven und stabilen Rendite von Interesse sei, hiess es.

Galenica will mit dem Börsengang seines abgespaltenen Apotheken-Geschäfts und Medikamenten-Vertriebs bis zu 1,68 Milliarden Franken einsammeln. Die Mittel sollen in das zweite Standbein Pharma fliessen.