Galenica erwartet höhere Einnahmen aus geplantem Börsengang

Bis anhin wollte Galenica will mit dem Börsengang seines abgespaltenen Apotheken-Geschäfts und Medikamenten-Vertriebs bis zu 1,68 Milliarden Franken einsammeln. Neu liegen die Erwartungen bei rund 1,85 Milliarden bis 1,95 Milliarden Franken, wie die Galenica Gruppe am Montag mitteilte. Die Mittel sollen in das zweite Standbein Vifor Pharma fliessen.

"Aufgrund der starken Nachfrage" werde das Basisangebot um rund 4,9 Millionen Aktien und die Mehrzuteilungsoption um 733'700 Aktien erhöht, heisst es in der Mitteilung. Das erweiterte Angebot umfasse damit neu rund 42,4 Millionen ordentliche Namenaktien sowie eine erweiterte Mehrzuteilungsoption von insgesamt bis zu 6,4 Millionen Papieren.

Sollten sich auch dafür Investoren finden, wird sich der Anteil jener Aktien, die in Streubesitz sind, auf rund 97,5 Prozent erhöhen. Die Galenica Gruppe wird künftig keine Aktien mehr am Apotheken-Geschäft und Medikamenten-Vertrieb Galenica Santé halten.

Bis anhin hatte Interessenten bis 6. April Zeit, ihre Angebote einzureichen. Diese sogenannte Bookbuilding-Peroide wird nun um einen Tag verkürzt, schreibt Galenica in der Mitteilung. Erster Handelstag soll nach wie vor der 7. April sein.