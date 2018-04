Generalversammlung Sunrise: Alle Anträge des Verwaltungsrats gutgeheissen

Die Aktionäre der Sunrise Communications Group AG sind an der heutigen ordentlichen Generalversammlung in Zürich den Anträgen des Verwaltungsrats in allen Punkten gefolgt. An der Veranstaltung nahmen 187 Aktionäre teil, die mit den vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Stimmen insgesamt 62.85% des Aktienkapitals vertraten (eingetragener Bestand 72.92%).