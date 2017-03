Die Aufregung um die vorerst gescheiterte US-Gesundheitsreform hat den Dow Jones Industrial am Montag etwas belastet. Der US-Leitindex machte jedoch im Verlauf Verluste von fast einem Prozent grösstenteils wett und gab am Ende nur leicht nach. Technologiewerte schlossen sogar moderat im Plus. Beobachter betonten, dass es weiterhin keine Zeichen für eine Abschwächung der Konjunktur gebe.