Gewinnmitnahmen an Schweizer Börse zum Quartalsende

Weltweit hatten die Aktienmärkte auf dem Rücken der "Trump-Rally" den besten Jahresstart seit dem Jahr 2013 erlebt. Da wollte man einmal keine weiteren Risiken eingehen, so Händler. Insgesamt sei das Marktgeschehen für ein Quartalsende allerdings relativ ruhig ausgefallen. Tagesthema war die Credit Suisse, die ins Visier der Justiz geraten ist.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,52 Prozent tiefer bei 8658,89 Punkten, im Wochenvergleich blieb ihm aber noch ein Plus von 0,5 Prozent. Der breite Swiss Performance Index (SPI) gab um 0,21 Prozent auf 9637,82 Punkte nach. Bei den 30 wichtigsten Titeln kamen auf 13 Verlierer 17 Gewinner.

Bei den Grossbankenaktien legten UBS um 0,5 Prozent zu, während Credit Suisse (-1,2 Prozent) nach Berichten über Razzien von Steuerbehörden in Büros in mehreren europäischen Ländern ins Minus rutschten. Anlass war der Verdacht auf Beihilfe zu Steuerbetrug in den Niederlanden, Grossbritannien, Frankreich, Deutschland und Australien.

Deutliche Abschläge mussten auch Geberit (-1,7 Prozent) hinnehmen. Hier hat die US-Investmentbank Goldman Sachs ihre Handelsempfehlung auf "Neutral" von bisher "Buy" heruntergenommen und die Papiere von der "Pan-European Buy List" gestrichen. Seit der Aufnahme auf die Liste hätten die Titel des Sanitärtechnikkonzerns um über 40 Prozent zugelegt, so Goldman Sachs.

Die stärksten Kurseinbussen entfielen auf Zurich, die sich um 4,8 Prozent oder um 13,40 Franken verbilligten. Den Dividendenabgang von 17 Franken gegengerechnet hätten die Aktien allerdings mit positiven Vorzeichen geschlossen. Die anderen Versicherungswerte Bâloise (-0,4 Prozent), Swiss Life (-0,4 Prozent) sowie Swiss Re (-0,1 Prozent) büssten hingegen auch "real" an Terrain ein.

Die Börsen-Schwergewichte Novartis (-0,9 Prozent), Roche (-0,8 Prozent) und Nestlé (-0,6 Prozent) waren dem Leitindex ebenfalls keine Stütze. Das Aktienresearch von Barclays hatte das Rating für die Nestlé-Titel auf "Equal Weight" von "Overweight" gesenkt.

Zu den Tagesgewinnern zählten Actelion (+1,1 Prozent), die mit 282,70 Franken gar über dem von Johnson&Johnson gebotenen Übernahmepreis von 280 US-Dollarnotieren, allerdings erhalten die Aktionäre auch noch Anteile am Forschungs- und Entwicklungsteil, der unter dem Namen "Idorsia" abgespalten wird. Mit Ende der offiziellen Angebotsfrist hält J&J 77,2 Prozent an Actelion.

Die Titel des Duty Free-Anbieters Dufry (+2,4 Prozent) setzten den Anstieg der vergangenen Tage fort. Deutlich nach oben ging es auch mit den Papieren des Backwarenkonzerns Aryzta (+1,6 Prozent).

Am breiten Markt hatten einige kleine Unternehmen ihre Jahreszahlen 2016 vorgelegt, darunter der Vakuumventil-Spezialist VAT (+0,1 Prozent). Die Aktien des Pharmaunternehmens Cosmo (-7,2 Prozent) gaben stark nach, nachdem diverse Aktionäre gut 9 Prozent des Aktienkapital zu einem Abschlag von 8,3 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag platziert hatten.