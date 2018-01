Gewinnmitnahmen drücken Nikkei - Shanghai im Plus

Sie litten unter der erneuten Yen-Stärke, die die Wettbewerbsfähigkeit dieser Firmen auf dem Weltmarkt schmälert. So verloren die Aktien des Maschinenbauers Murata und des Elektrokomponenten-Anbieters Fanuc bis zu 3,7 Prozent.

Der Dollar war mit 109,79 Yen so billig wie zuletzt vor viereinhalb Monaten. Die Börse Shanghai kletterte dagegen kurzzeitig auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 3569,49 Zählern und der MSCI-Index für die dortigen Börsen mit Ausnahme Japans notierte mit 608,32 Zählern so hoch wie noch nie.

Seit dem Jahreswechsel pumpten Anleger kontinuierlich Geld in die asiatischen Märkte, sagte Chris Weston, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses IG in einem Kommentar. Eine Trendwende sei nicht in Sicht.