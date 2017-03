Glencore verkauft Mehrheit der Erdöl-Lager- und -Logistik-Sparte

Diese wird in eine neue Firma unter dem Namen HG Storage International ausgegliedert. Der Preis für den Anteil beträgt 775 Millionen Dollar, wie es in einer Mitteilung am Freitag heisst.

Die Transaktion unterliegt gewissen Genehmigungspflichten und soll im zweiten Halbjahr 2017 vollzogen werden. Die neue Firma wird von einem eigenen fünfköpfigen Gremium geleitet, von denen HNA drei Personen bestimmen wird. Zudem wurde eine dreijährige Haltefrist für die Beteiligung an dem Joint Venture vereinbart.