Goldman Sachs erwägt offenbar Gründung einer Vertretung in Genf

Demnach will GS das Geschäft in der Schweiz ausweiten und das Büro in Zürich zu einer Niederlassung aufwerten. Die amerikanische Bank beschäftigt der Meldung zufolge rund 100 Mitarbeitende in der Schweiz und ist vor allem im Privatkundengeschäft, Asset Management und Wertpapierhandel aktiv. Vor rund zwei Jahren hatte Goldman seine Vertretung in Genf geschlossen und die Aktivitäten in Zürich konzentriert.