Goldman Sachs reagiert nach schwachen Zahlen mit Wachstumsplan

Dies sagte Goldman-Präsident Harvey Schwartz am Dienstag in New York. Das Ziel könne binnen drei Jahren erreicht werden und hänge nicht von der Gesamtentwicklung an den Märkten ab. 2016 sanken die Erträge um neun Prozent auf 30,6 Milliarden Dollar, der Vorsteuergewinn legte dagegen um 17 Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar zu.

Die Bank hat sich in der Vergangenheit kaum zu ihrer Strategie geäussert, doch diesmal legte Schwartz seine Pläne detailliert dar. Nach zuletzt schwachen Zahlen stieg der Druck der Investoren auf das Management.

Im zweiten Quartal waren die Erträge im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen um 40 Prozent eingebrochen - so stark wie bei keinem der grossen Rivalen. "Das Marktumfeld ist weiterhin herausfordernd", sagte Schwartz.

Das dritte Quartal fühle sich an wie das erste und zweite Quartal. Auch die Citigroup hatte von einem schwachen Geschäft berichtet: Die Handelserträge lägen im dritten Quartal um rund 15 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresquartals, hatte Finanzchef John Gerspach am Montag gesagt.