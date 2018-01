Handelskette Walmart erhöht Mindestlohn auf elf Dollar pro Stunde

Die Anleger an der Wall Street haben sich am Donnerstag schon wieder in Rekordlaune gezeigt. Die Angst vor steigenden Zinsen scheint verpufft zu sein - spätestens, nachdem das staatliche chinesische Devisenamt einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg über einen möglichen Kaufstopp Chinas für amerikanische Staatsanleihen dementierte.