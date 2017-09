Helvetia verdient im ersten Halbjahr mehr

Begrenztes Minus an Aktienmärkten in Tokio und Seoul nach Atomtest

Die Aktienmärkte in Fernost haben am Montag auf den neuen nordkoreanischen Atomtest mit Abschlägen reagiert. Der Nikkei in Japan und der Kospi in Südkorea gaben im frühen Handel nach. Experten sprachen allerdings von begrenzten Verlusten.