Hoffnung auf Wirtschaftsboom treibt Asien-Börsen an

Auch die Börsen in China, Australien und Südkorea legten zu. Der MSCI-Index für Aktien ausserhalb Japans erklomm einen Rekordwert von rund 594 Zählern. Investoren rechnen damit, dass die brummende Weltwirtschaft weiter stark wächst und vor allem die USA einen wesentlichen Beitrag dazu leisten.

Am Freitag hatte es dort wegen robuster Quartalszahlen von Banken und starken Detailhandelsdaten neue Rekorde an den Börsen gegeben. Für Montag sind von der Wall Street jedoch keine neuen Impulse zu erwarten, da die Märkte wegen eines Feiertags (Martin Luther King Day) geschlossen sind.

Auch China dürfte im vierten Quartal erneut stark gewachsen sein. Volkswirte gehen davon aus, dass das Bruttoinlandprodukt um 6,7 Prozent zugelegt hat. Am Donnerstag wollen die Chinesen die aktuellen Zahlen veröffentlichen.

An der Börse in Japan standen am Montag die Aktien des Telekomkonzern Softbank im Fokus, sie gewannen 3,2 Prozent. Einem Zeitungsbericht zufolge will der Konzern die Mobilfunktochter an die Börse bringen. Der Börsengang könnte einer der grössten in Japan überhaupt werden. Exportunternehmen wie Tokyo Electron, Komatsu und Suzuki Motor standen dagegen auf den Verkaufslisten.