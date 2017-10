Hurrikan-Serie kommt Versicherer AIG teuer zu stehen

Die grossen Banken in der Euro-Zone können nach einem Stresstest der EZB kräftige Zinsänderungen in der Geldpolitik insgesamt gut wegstecken. Höhere Zinssätze würden bei der Mehrheit der Institute zu einem Anstieg des Nettozinseinkommens in den nächsten Jahren führen aber zu einem niedrigeren Wert des Anlagebuchs, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag mit.