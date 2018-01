Indien erwartet stärkstes Wirtschaftswachstum weltweit

Börsianer in Asien halten sich zurück

Börsianer in Asien haben sich am Montag zurückgehalten. Zwar starteten sie mit Rückenwind aus den USA höher in den Handel, gaben ihre Gewinne im Tagesverlauf aber wieder ab. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ging unverändert mit 23'629 Punkten aus dem Handel, der breiter gefasste Topix schloss 0,1 Prozent fester.