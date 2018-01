Interroll mit markant mehr Umsatz und höherem Auftragseingang

Der Bestellungseingang lag 2017 mit 458,1 Millionen Franken um 13 Prozent über dem Vorjahreswert, wie Interroll am Montag weiter mitteilte. Damit sei der höchste Auftragseingang in der Unternehmensgeschichte verzeichnet worden. Besonders stark war die Nachfrage der Region "Americas" mit einem Plus von 21 Prozent.

Die Absatzmärkte von Interroll würden sich weltweit gut entwickeln, lässt sich Finanzchef Daniel Bättig in der Mitteilung zitieren. Die Gruppe wolle weiterhin stark expandieren.

Zum Unternehmensgewinn wurden noch keine genauen Angaben gemacht. Bättig stellte gegenüber der Nachrichtenagentur AWP lediglich fest, das Resultat habe sich im zweiten Halbjahr gegenüber dem ersten Semester verbessert.

Aktie auf Allzeithoch

An der Börse wurden die Umsatzzahlen gut aufgenommen. Die Interroll-Aktien notierten im frühen Handel mit 3,2 Prozent im Plus bei 1568 Franken und damit auf einem neuen Allzeithoch. Der Wert der Titel hat sich in den vergangenen drei Jahren verdreifacht. Bis 10:30 Uhr lagen die Titel mit 2 Prozent im Plus.

Interroll beweise weiterhin, dass die Wachstumsstrategie funktioniere, stellte ein Analyst der Bank Vontobel fest. Das starke Wachstum dürfte sich auch in einer soliden EBIT-Marge niederschlagen, trotz der höheren R&D- und Anlaufkosten für den Standort Kronau.

Bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hiess es, die beträchtlichen Wachstumsinitiativen der letzten Jahre hätten sich ausbezahlt. Die Chancen stünden gut, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sei. Die Zusatzaufwendungen würden jedoch dazu führen, dass zumindest kurzfristig bei der Profitabilitätsentwicklung keine grossen Sprünge zu erwarten seien.

Interroll veröffentlicht den vollständigen Jahresabschluss am 23. März. Im Geschäftsjahr 2016 hatten die Tessiner bei einem konsolidierten Nettoumsatz von 401,5 Millionen Franken einen Reingewinn von 36,2 Millionen Franken erzielt.