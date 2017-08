Investis mit Gewinnsprung im ersten Halbjahr

Die Geschäfte von Investis hätten sich wie geplant positiv entwickelt, schreibt das Walliser Unternehmen in einer Mitteilung vom Donnerstag. Der Umsatz kletterte im Berichtszeitraum um 18 Prozent auf 94 Millionen Franken.

Das erfreuliche Ergebnis sei vor allem durch Zukäufe von Wohnliegenschaften in der Genfersee-Region, die Übernahme von Hauswartprofis, einem Dienstleister im Bereich Gebäudeunterhalt, sowie einer besseren Profitabilität im Geschäftsbereich Real Estate Services Segments erzielt worden.

Der Gewinn auf Stufe EBIT erreichte 34,3 Millionen Franken, 16 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Durch die Übernahme von Hauswartprofis erhöhte sich der Personalbestand deutlich um 304 auf 1416 Mitarbeitende.

Gründer und Chef Stéphane Bonvin erklärte gemäss Communiqué, Investis habe den Marktanteil bei den Immobilien-Dienstleistungen weiter stärken können. Das Portfolio mit hauptsächlich Wohnliegenschaften in der Genfersee-Region garantiere eine nachhaltige Ertragsgrundlage, die Investis sukzessive ausbaue.

So knackten die gehaltenen Immobilien in der Berichtperiode mit einem Gesamtwert von 1,036 Milliarden Franken erstmals die Milliardengrenze. Das Portfolio umfasst per Mitte Jahr 138 Liegenschaften und 2354 Wohnungen. Die Leerstandsquote stieg leicht von 3,2 auf 3,3 Prozent, was im Branchenvergleich noch immer tief sei.

Investis will auch künftig weiter wachsen. Seit dem 1. Juli erwarb sie sieben weitere Renditeliegenschaften für 53 Millionen Franken. Damit erhöhte sich der annualisierte Mietertrag für 2017 auf 51,7 Millionen Franken. Für das Gesamtjahr stellt die Gesellschaft einen um mindestens 10 Prozent höheren operativen Gewinn (EBITDA) in Aussicht.