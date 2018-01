Israel mit Tourismusrekord

Das teilte das Tourismusministerium am Dienstag mit. Der Zuwachs von rund 700'000 Touristen führt es vor allem auf 18 neue Strecken zum Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv zurück, aber auch auf mehr Flüge nach Eilat am Roten Meer.

Allein aus China stieg die Zahl der Besucher um 46 Prozent. Die meisten Gäste kamen allerdings aus den USA, Russland, Frankreich, Deutschland und Grossbritannien. Es zog sie hauptsächlich nach Jerusalem, gefolgt von Tel Aviv.

Für Israel ist der Tourismus eine wichtige Einnahmequelle. Im vergangenen Jahr sorgte er für einen Rekordumsatz von 20 Milliarden Schekel (5,6 Milliarden Franken).

Nach den Worten von Tourismusminister Yariv Levin will die Regierung die Branche unterstützen, etwa mit finanziellen Anreizen für Fluggesellschaften zur Eröffnung neuer Flugstrecken. Auch werde mit grossen Online-Reiseagenturen zusammengearbeitet. "Wenn wir auf diesem Weg weitermachen, werden wir sehr befriedigende Ergebnisse sehen", sagte Levin.