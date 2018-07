Jaguar droht bei schlechtem Brexit-Deal mit Wegzug

"Infolgedessen müssten wir unser Ausgabenprofil drastisch anpassen", sagte Speth am Mittwoch weiter.

Das Unternehmen habe in den vergangenen fünf Jahren umgerechnet über 65 Milliarden Franken (50 Milliarden Pfund) in Grossbritannien ausgegeben. In den kommenden fünf Jahren seien weitere 80 Milliarden Pfund geplant. "Dies wäre in Gefahr, sollten wir mit dem falschen Ergebnis konfrontiert werden", warnte Speth.

Rund neun Monate vor dem geplanten EU-Austritt Grossbritanniens macht sich in den Führungsetagen der Firmen auf der Insel zusehends Skepsis breit. In einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Prüfungs- und Beratungsunternehmens Deloitte äusserten sich 75 Prozent der Finanzchefs mit Blick auf den Brexit pessimistisch. Sie befürchten, dass ihr Geschäftsumfeld Schaden nehmen wird.