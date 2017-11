Job-Daten und Apple treiben Wall Street an

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zum vierten Mal in Folge zugelegt und dabei so hoch geschlossen wie noch nie im laufenden Jahr. Getragen wurde der Gesamtmarkt dabei insbesondere von den starken Aktien von Nestlé und Novartis. Der Handel wurde in Marktkreisen allerdings als - der dünnen Nachrichtenlage entsprechend - flau bezeichnet.