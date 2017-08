Johnson&Johnson Schweiz: Mehr als Babyshampoo

Schlagzeilen macht Johnson&Johnson hierzulande seit Ende 2016, als die Amerikaner die, nun 30 Milliarden Dollar schwere, Übernahme von Actelion ankündigten. Die Integration der Baselbieter Biotechfirma komme gut voran, sagte Ludo Ooms von Johnson&Johnson am Mittwoch vor den Medien in Zürich. Er leitet die Zusammenführung.

Die Marke "Actelion" soll erhalten bleiben, betonte er. Actelion behalte zudem den Hauptsitz in Allschwil BL sowie einen hohen Grad an Eigenständigkeit. Der hohe Kaufpreis werde sich auszahlen. Bis 2025 wollen die Amerikaner mit Actelion signifikant mehr Patienten mit ihrer Therapie gegen Lungenbluthochdruck (Pulmonale Hypertonie) behandeln.

Verdoppelung der Mitarbeiterzahl

Den Konsumenten ist Johnson&Johnson vor allem bekannt für seine Baby-Pflegeprodukte, die Hautlinien Penaten und Neutrogena, die Mundspühlungen von Listerine sowie die Hygieneprodukte o.b. und Carefree. Weniger bekannt ist der Pharmasektor (Janssen Schweiz); er verkauft unter anderem das Durchfallmittel Imodium und die Nikotinkaugummis Nicorette.

Nicht zuletzt durch die Übernahme der Medizinaltechnikfirma Synthes vor fünf Jahren ist der Konzern heute der weltweit grösste Medizintechnikkonzern. Für die Schweiz gibt Johnson&Johnson keine Zahlen bekannt.

Die letzten sechs Jahre hat sich die Zahl der Mitarbeitenden in der Schweiz auf 7000 verdoppelt - global sind es 126'500. Um genügend Fachkräfte zu finden, ist Johnson&Johnson stark auf die Kontingente für Drittstaaten-Angehörige angewiesen, führte die Personalchefin für die Schweiz, Brandi Marsh, aus.

Rekordlanger Vaterschaftsurlaub

Um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, zeigt sich die seit 1959 in der Schweiz präsente Firma sehr grosszügig. Per Ende 2017 führen die Amerikaner weltweit einen 8-wöchigen bezahlten Vaterschaftsurlaub ein - auch in der Schweiz.

Das sind deutlich mehr Tage als andere internationale Firmen wie IKEA, Axa, IBM, UBS und Swisscom anbieten. Anrecht auf den Urlaub haben Väter bei Geburt oder Adoption. Bisher konnten junge Väter zwei Wochen Urlaub beziehen. "Wir wollen mit der Verlängerung vor allem die Millennials ansprechen", erklärte Marsh.

Die Mitarbeiterinnen an den insgesamt 21 Johnson&Johnson Standorten in 10 Kantonen profitieren weiterhin von 18 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub ab dem zweiten Anstellungsjahr.