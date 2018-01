Julius Bär steigert Gewinn - Zukauf in Brasilien

Der Vermögensverwalter Julius Bär hat im vergangenen Jahr von der guten Entwicklung an den Märkten profitiert und den Gewinn gesteigert. Bei der reichen Kundschaft sammelte die Bank Neugelder von 22 Milliarden Franken ein - was 6,6 Prozent des Bestandes entspricht, wie die Privatbank am Mittwoch mitteilte.