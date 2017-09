Katerstimmung an Börsen nach der Wahl - Euro rutscht ab

Auch zum Franken verlor der Euro leicht an Wert und wurde bis Mittag zu 1,1569 Franken gehandelt. Der deutsche Leitindex Dax und der EuroStoxx50 notierten kaum verändert bei 12'609 und 3539 Punkten. Der Schweizer Leitindex SMI verharrte bis Mittag nach anfänglichen Verlusten bei 9137 Punkten.

"Für die Börsen ist das Ergebnis der Bundestagswahl eine faustdicke Überraschung", sagte der Leiter des Portfoliomanagements beim Fondshaus Union Investment, Björn Jesch. Mit einer Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen habe an den Börsen kaum jemand gerechnet. "Politiker und Investoren müssen sich nun neu sortieren."

Schwierige Dreierbündnisse

Die grossen Parteien CDU/CSU und SPD mussten bei der Bundestagswahl am Sonntag herbe Verluste einstecken. Mit über zwölf Prozent wurde die AfD drittstärkste Kraft. Die SPD will in die Opposition wechseln, Kanzlerin Angela Merkel kann daher wohl nur mit der FDP und den Grünen weiterregieren.

"Dreier-Bündnisse sind schwierig zu bilden und nicht selten instabil", sagte der Chefökonom der VP Bank, Thomas Gitzel. "Das muss zwar für eine Jamaika-Koalition per se nicht gelten, doch an den Finanzmärkten könnte es zur Furcht eines politisch nicht mehr ganz so stabilen Deutschlands kommen." Die Analysten der Credit Suisse rechnen nun laut einer Mitteilung damit, dass sich die Verhandlungen in die Länge ziehen könnten.

Auch das Risiko einer Minderheitsregierung Merkels halten Experten nicht für ausgeschlossen. Sollten die Gespräche mit den Grünen und der FDP scheitern, käme dies womöglich in Betracht, so DZ-Bank-Experte Hendrik Lodde. Zwar gebe es in den Ländern bereits Erfahrungen mit Jamaika-Koalitionen, allerdings seien die Themen auf Bundesebene wesentlich komplexer.

Vor allem für den Euro kann eine Regierungsbeteiligung der Liberalen nach Ansicht von Experten zur Belastungsprobe werden. "Die FDP dürfte sich gegen die Vorschläge von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Richtung einer stärkeren fiskalischen Integration des Euroraums stemmen", sagte Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Ähnlich äusserten sich auch die Ökonomen der UBS in einer Mitteilung.

Macron selbst erlitt am Wochenende einen Dämpfer. Seine Partei "La Republique en Marche" gewann bei der Neuwahl eines Teil des Senats weniger Sitze als erwartet.

Die Credit Suisse hält nun eine gewisse Abschwächung des Euro für möglich. Die UBS sieht für den Eurokurs infolge einer allfälligen Jamaika-Koalition langfristig Aufwärtspotenzial: Die Präsenz der FDP in der Regierung könne zu einem stärkeren deutschen Druck für Haushaltsdisziplin in den Peripherieländern führen, was für die Währung langfristig positiv wäre.

RWE-Aktien unter Druck

Die Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung der Grünen stiess vor allem Anlegern von RWE sauer auf. "Eine Jamaika-Koalition ist wahrscheinlich und da ist mit Blick auf die Energiepolitik die Positionierung der Parteien sehr unterschiedlich", sagte ein Händler. "Vor allem RWE mit seinen Kohlekraftwerken ist davon betroffen."

RWE-Aktien sackten um vier Prozent ab und waren mit Abstand schwächster Wert im Dax. Die Titel des Rivalen E.ON, der stärker auf erneuerbare Energien setzt, lagen nur ein halbes Prozent im Minus. Die E.ON-Kraftwerkstochter Uniper verlor 0,6 Prozent, die RWE-Ökostromtochter Innogy 0,3 Prozent.