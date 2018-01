Kleenex-Hersteller Kimberly-Clark streicht bis zu 5500 Stellen

Dies teilte Kimberly-Clark am Dienstag mit. Rund zehn Produktionsstätten sollen geschlossen oder verkauft werden, an mehreren anderen sollen dagegen die Produktionskapazitäten erweitert werden, um die Kosten und den Umfang der Herstellung insgesamt zu verbessern. Der Konzern will sich zudem von margenschwachen Geschäften, die etwa ein Prozent des Nettoumsatzes ausmachen, trennen oder aus diesen aussteigen.