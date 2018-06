Klingelnberg Börsengang: Ausgabepreis 53 Franken je Aktie

Damit kommt er am oberen Ende der Preisspanne von 45 bis 54 Franken zu liegen, wie das Unternehmen am Tag der Erstnotierung mitteilt.

Der Angebotspreis impliziert eine Marktkapitalisierung von etwa 470 Millionen Franken, heisst es in der Mitteilung weiter. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption beträgt das Platzierungsvolumen 265 Millionen. Der Streubesitz kommt in diesem Fall bei 56,6 Prozent zu liegen.

Wie das Unternehmen in der Mitteilung hervorhebt, war das Interesse der Investoren gross. So sei das Angebot während der Bookbuilding-Phase mehrfach überzeichnet gewesen. Bereits vor gut einer Woche hatten die mit der Transaktion beauftragten Banken mitgeteilt, dass die Bücher sowie die Mehrzuteilungsoption gedeckt waren.

Mittel sollen in Wachstum fliessen

Klingelnberg selbst fliessen durch den Gang an die Börse brutto etwa 20 Millionen Euro zu. Wie Klingelnberg Ende Mai bei der Vorstellung seiner Börsenpläne erklärt hatte, soll der Börsengang es dem Unternehmen ermöglichen, das ganze Wachstumspotenzial auszuschöpfen.

So begründete CEO Jan Klingelnberg im Videointerview mit AWP den Schritt. Dabei denkt der Firmenchef sowohl an organisches Wachstum, als auch an Übernahmen. Konkret sind seine Ziele die Ausweitung der Marktanteile, die Erschliessung neuer Endmärkte sowie die Stärkung des Wartungsgeschäfts.