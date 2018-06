Klingelnberg starten über Ausgabepreis

Zuvor hatte das Unternehmen am Mittwochmorgen den Ausgabepreis am oberen Ende der Zeichnungsspanne festgelegt.

Gegen 9.20 Uhr kosten die Titel 54,48 Franken, ein Plus von 2,8 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis. In der Spitze waren die Titel bereits bis auf 55,25 Franken gestiegen. Der Gesamtmarkt (SPI) zeigt sich mit einem Plus von zeitgleich 0,73 Prozent etwas erholt nach den jüngsten Verlusten.

Im Handel wird darauf verwiesen, dass die Bücher stark überzeichnet waren. Bereits vor gut einer Woche hatten die mit der Transaktion beauftragten Banken mitgeteilt, dass die Bücher sowie die Mehrzuteilungsoption gedeckt waren.

Wie ein Händler weiter erklärt, heisse es, es habe eine sehr konzentrierte Zuteilung an ausgewählte Kunden stattgefunden, die wiederum nicht sofort abgabebereit seien. Darunter dürften auch grosse "Long-Only-Fonds" zu finden sein, so der Händler.