Krebsmedikamente laufen ab: Roche im Gegenwind

Es sind drei Medikamente, die bei Roche für ein Drittel des Konzern- und die Hälfte des Pharmaumsatzes ausmachen. Mit den Krebsmedikamenten Rituxan, Herceptin und Avastin nimmt der Konzern 20 Milliarden ein. Während Roche an der nächsten Generation von Krebsmedikamenten forscht, die mittels Immuntherapie die Wirkung erhöhen sollen. Bei den klassischen Medikamenten laufen allerdings demnächst die Patente aus, was kurz vor den Bilanzresultaten zum dritten Quartal für Unsicherheit bei Anlegern sorgt. Allerdings will der Pharmariese bis Mitte 2018 mit acht Wirksamkeitsstudien weitere Medikamentenzulassungen erwirken.