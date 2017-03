Krise des älteren Arbeitnehmers: Der Kampf zwischen Markt und Politik

Über 50 Jahre alt und auf Stellensuche: Das ist oft nicht nur schwierig, sondern kann geradezu demütigend sein. Qualifikationen und Ausbildungen scheinen plötzlich kaum mehr etwas zu zählen, der Lebenslauf: kurz gemustert und aussortiert. Die Wirtschaft benötigt flexible und schnelle Arbeitskräfte, möglichst leistungsfähig sollen sie sein. Immer weniger gefragt sind Beständigkeit und langjährige Berufserfahrung, die angesichts ihres Alters oft zu teuer scheinen und zu wenig flexibel einsetzbar.

Beispiele gibt es viele. Ein Biologe, der zum Gärtner umschulen soll. Eine Unternehmensberaterin, die plötzlich nichts mehr zu beraten hat. Ein ehemaliger Geschäftsführer, der nach dem Firmenverkauf nicht mehr nur kein Geschäft mehr zu führen hat, sondern vom neuen Konzern im Rahmen der Geschäftsoptimierung entlassen wird. Sie alle landen beim regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) – wo sie oft auch in der ewigen Schleife bis zur Aussteuerung bleiben.

Wir werden ziemlich alt

Und die Not wächst. Die zunehmende Überalterung der Gesellschaft erhöht den Druck auf die Stellensuchenden. In Basel arbeitet die Regierung an einem Bericht zur Lage der älteren Personen auf dem Arbeitsmarkt. Es ist das Resultation einer Petition von Ü50-Organisationen. Die Nachfrage nach Hilfe steigt.

Initiativen, die sich darum kümmern, gibt es in der Schweiz einige. Sie tragen alle die Schlagworte «50plus» oder die Worte «work» und «fair» im Namen und setzen sich für eine faire Behandlung älterer Arbeitnehmer ein. Dabei ist es schon fast zynisch, Menschen, denen bis zur Pensionierung immer noch 15 Jahre fehlen als ältere Mitarbeiter zu bezeichnen. Die Bewegung ist noch jung, die meisten davon entstanden vor wenigen Jahren, viele verfolgen zurzeit noch eine eigene Strategie: Die einen setzen sich auch politisch sehr stark ein, andere suchen die Nähe zur Wirtschaft. Dabei sind sie sich auch nicht alle besonders grün: Zwischen den Organisationen «Save50plus» und «Avenir50plus» entbrannte kürzlich nach einem Hearing beim Bundesrat ein Streit darüber, wer sich wie einsetzt.*

Rein in den Arbeitsmarkt – aber wie nur?

Abgesehen von diesen Nebengeräuschen haben alle dasselbe Ziel: Denjenigen, die über 50 Jahre alt sind, den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu ermöglichen oder bestenfalls die Arbeitsmarktfähigkeit zu bewahren. Während «Save50plus» vor allem die Nähe zur Wirtschaft sucht, um die Kunden seiner Trainings wieder in die Betriebe zu bringen, setzt sich «Avenir50plus» auch sehr stark auf der politischen und arbeitsrechtlichen Seite ein.

Für Daniel Neugart von «Save50plus» kommt das Politische an zweiter Stelle. Sein Schwerpunkt sind Trainings, mittels denen die Betroffenen möglichst bald wieder in eine Stelle integriert werden können. Er ist seit vier Jahren mit der Organisation aktiv; zuerst hätten sich vor allem Sozialfälle gemeldet, dann kamen Leute, die beim RAV angemeldet waren. «Neuerdings erhalten wir auch Anfragen von Leuten, die sich noch in einem Anstellungsverhältnis befinden», sagt Neugart. Das zeige aus seiner Sicht: «Diese Generation von Arbeitnehmern hat zunehmend Angst. Und das kann doch kein Weg sein.» Neugart versucht, sich über Kooperationen enger an die Schnittstelle zur Wirtschaft zu manövrieren, wo er die Schulungsabsolventen direkt in Bewerbungsverfahren einschlaufen will.

Forderung: Keine Diskriminierung mehr

Vertieft arbeitsrechtlich setzt sich Heidi Joos von «Avenir50plus» mit der Situation auseinander. Sie berät und unterstützt seit Jahren Stellensuchende und Betroffene ehrenamtlich im Kampf auf dem Arbeitsmarkt und gegenüber Behörden, das geht bis vors Gericht. Aus ihrer Sicht werden die Auswirkungen der alternden Gesellschaft auf den Arbeitsmarkt und die damit verbundenen Bereiche von den Behörden immer noch massiv unterschätzt: «Die Politik der Appelle an die Wirtschaft, die der Bundesrat verfolgt, zeigt keinerlei Wirkung» Die Personenfreizügigkeit hat die Lage für ältere noch verschärft. Aus ihrer Sicht fehlt ein Antidiskriminierungsgesetz, wie es die umliegenden Länder kennen: «So könnte man die Altersdiskriminierung auf dem Arbeitsmarkt einklagen».

Joos beklagt, dass immer mehr Ältere in prekäre Arbeitsverhältnisse abrutschen: Die Schweiz weist im Vergleich der OECD bei den älteren Arbeitnehmern die höchste Rate an Teilzeitarbeit aus. Aus Joos’ Sicht hänge das mit der altersdiskriminierenden Staffelung der Pensionskassenbeiträge zusammen, aber auch mit der Arbeit auf Abruf: Die Abrufarbeit wird nicht nur 20 Prozent schlechter entlöhnt als die Arbeit in Festanstellung. Im Fall einer Kündigung sind die Betroffenen aufgrund der schwankenden Arbeitszeiten meist nicht zum Bezug von Arbeitslosengeld berechtigt – obwohl sie Beiträge einbezahlt haben. Vor allem Frauen würden im Rahmen der Schadenminderungspflicht der Arbeitslosenversicherung oft in solche Arbeitsverhältnisse gedrängt und bleiben in dieser Falle stecken. Was dann folge, sei die Altersarmut, so Joos.

Die Krise des Einzelnen als Krise des Ganzen

Die Lobby ist klein, zumal die Vereinigungen noch jung sind und sich nach wie vor im Aufbau befinden. Politische Rückendeckung ist ebenfalls wenig vorhanden. Doch die Vereinigungen sprechen eine grosse Bevölkerungsschicht an: Gestandene Mitarbeiter mit Berufserfahrung, die sich ihren mittelständischen Standard erarbeitet haben – und ihn durch Restrukturierungen der Wirtschaft, zunehmende Automation und die Zunahme von Erfolgskriterien zu verlieren drohen. Auf dem Zürcher Portal finews.ch wehrte sich am Freitag der Leiter der UBS Region Zürich gegen den Vorwurf, dass vermehrt Mitarbeiter über 50 entlassen würden – schränkte aber sogleich ein, dass eben gehen muss, wer die Leistung nicht mehr bringt.

Solche Entwicklungen eliminieren zunehmend die Stellen für ältere Arbeitnehmer. Ob nun mit kostenpflichtigen Trainings und einem schnellen Anschluss an die Wirtschaft oder mit Coachings, Fallbehandlung und Unterstützung: Gemessen an der demographischen Entwicklung kann sich die Krise des einzelnen, älteren Arbeitnehmers – und darin in dem sind sich alle Organisationen einig – zur Krise der ganzen Schweizer Wirtschaft entwickeln.

