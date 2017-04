Küchenbauer Franke steigert Umsatz 2016 um gut 8 Prozent

Börsen in Asien leicht im Plus

Die Aktienmärkte in Fernost sind mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Die Anleger blickten vor allem auf die Tankan-Umfrage der japanischen Notenbank, die auf einen Stimmungsaufschwung in der heimischen Industrie hindeutet. Die japanische Wirtschaft belebt sich, wofür vor allem das Exportgeschäft verantwortlich ist.