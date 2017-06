L'Oréal erhält milliardenschweres Angebot für Body Shop

Yahoo-Aktionäre winken Verkauf des Kerngeschäfts an Verizon durch

Die Yahoo-Aktionäre haben am Donnerstag grünes Licht für den Verkauf des Kerngeschäfts an den grössten US-Mobilfunkkonzern Verizon für 4,48 Milliarden Dollar gegeben. Der Zusammenschluss soll am 13. Juni abgeschlossen werden.